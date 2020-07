Adriana Volpe ha condiviso sul suo profilo Instagram un video divertente in cui mette in mostra un fisico da urlo.

Adriana Volpe è una conduttrice molto apprezzata dal pubblico italiano. La bellezza della nativa di Trento è riconosciuta da anni: ad inizio carriera, infatti, la classe 1973 svolgeva la professione di modella sfilando in città come Milano, Parigi e Tokyo. Adriana ha preso parte anche a numerosissimi film ed è stata concorrente di alcuni giochi televisivi. Ad inizio anno ha partecipato come concorrente alla quarta edizione del ‘Grande Fratello Vip’ ma ha lasciato lo show a causa di motivi familiari. La 47enne è molto seguita sui social, vantando ben 421mila follower. La Volpe ama condividere scatti in cui mette in mostra la sua femminilità. Poco fa, invece, la conduttrice ha pubblicato un video in costume: Adriana ha un fisico da applausi.

Il video incredibile di Adriana Volpe

Adriana ha deliziato i suoi fan condividendo un video in costume. La conduttrice ha mostrato a tutti le sue forme. Se siete curiosi di guardare il filmato, cliccate su successivo.