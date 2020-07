Se bevete caffè amaro potreste essere degli psicopatici

Secondo una ricerca di un gruppo di studiosi statunitensi, coloro che bevono caffè amaro e senza nemmeno una goccia di latte potrebbero essere psicopatici con tendenze di sadismo

Se siete usciti per la prima volta con una persona che vi ha colpito fate attenzione a non cadere nella “trappola” dell’innamoramento prima di sapere come prende il caffè. Se lo prende amaro magari sarebbe meglio evitare di uscirci ancora… Coloro che preferiscono per puro gusto il caffè amaro, e non solo perché stanno seguendo una dieta dimagrante particolarmente severa, potrebbero avere qualche tendenza al sadismo ed essere psicopatici. Questa teoria è sostenuta da un gruppo di studiosi dell’università di Innsbruck: secondo un loro studio, pubblicato sulla rivista ‘Appetite’, c’è una stretta relazione tra chi preferisce il caffè amaro e altri sapori sempre amari e personalità psicopatiche o sadiche.

Le tendenze psicopatiche di chi beve caffè amaro potrebbero peggiorare nel tempo

Anche se lo studio è del 2015, è tornata però in auge dato che un altro studio della Roosevelt University di Chicago ha approfondito la ricerca. Il professore di psicologia, Steven Meyers, ha criticato lo studio fatto in Austria sul fatto che quest’ultimo ha trovato solo “associazione molto piccola tra il gusto per i sapori amati e i trattai psicopatici”. Il team di studiosi di Innsbruck afferma che i cibi dal sapore amaro, come i ravanelli o le bevande come l’acqua tonica, ad esempio, sono inclini a un “sadismo quotidiano” e godono nel dare dolore alle altre persone. Sempre secondo lo studio, le persone che bevono caffè con lo zucchero o con il latte e tendono a preferire sapori più dolci, sono più inclini alla simpatia e alla gentilezza.

Lo studio, infine, suggerisce che l’associazione tra cibo amaro e tendenze psicopatiche potrebbe diventare cronica con peggioramenti con il passare del tempo.