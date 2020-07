Carolina Casiraghi e un pigiama particolare, bollente – FOTO

Riecco Carolina Casiraghi, stavolta in versione “pigiama party”: l’abbigliamento è sensuale e rispecchia la voracità della giovane imprenditrice

Ancora un ruggito per Carolina Casiraghi, la diva milanese dai fitti impegni imprenditoriali. L’amore platonico per i viaggi di lavoro tra Parigi e Londra coincidono con le forti e sensuali maniere di una Venere rinascimentale e raggiante.

Il successo della web influencer più incredibile del momento si basa non solo sugli aspetti imprenditoriali e didattici. Il suo repertorio di specialità segrete si allarga in un contesto di bellezza da vera star del web e piacere bollente e sensuale, soprattutto per i suoi 290mila fan, che stanno incrementando il bottino del profilo personale social di Instagram della giovane Carolina.

L‘ultimo scatto di Carolina Casiraghi ha determinato un nuovo boom di visualizzazioni, mentre la nostra protagonista posa alla sua seducente e provocante maniera: scopriamola insieme, cliccando su SUCCESSIVO!

LEGGI ANCHE —–> Stefano De Martino, un’altra Rodriguez nel suo cuore ma non è Belen