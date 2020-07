Coppia stupra e uccide una bambina di 8 anni che era scappata da casa

Una bambina di 8 anni che era scappata da casa dopo una lite con i genitori, è stata stuprata e uccisa da una coppia incontrata per strada

La Russia intera è sconvolta per la tragica fine di una bambina di appena 8 anni stuprata e uccisa da una coppia dopo che era scappata da casa a causa di una lite con i genitori. Vika Teplyakova, che viveva nella città di Novoaleksandrovsk, nel Kraj di Stavropol dopo la discussione con i genitori era improvvisamente sparita nel nulla. La ricerca della bambina ha coinvolto, oltre che la polizia locale, circa 500 persone che si sono immediatamente attivate dopo la denuncia della madre e del padre. La piccola Vika era stata vista l’ultima volta, attraverso delle immagini di una telecamera di sicurezza. Da lì si è visto la piccola uscire da casa, vestita con una maglietta bianca e un pantaloncino blu, che si incammina verso un sentiero. Prima di avere notizie della bambina sono passati ben 3 giorni fino a quando una 32enne Kristina Dvornikov, ha ammesso di aver ucciso la piccola insieme al marito Igor.

La bambina stuprata e uccisa a 8 anni

Kristina Dvornikov ha raccontato alla polizia di aver dato, insieme al marito, un passaggio alla bambina. Quest’ultimo le avrebbe parlato della sua intenzione di voler assalire la bambina, la donna però per paura non avrebbe avuto la forza di ribellarsi. Resta il fatto che dopo lo stupro la coppia insieme avrebbe soffocato la bambina con un sacchetto di plastica per poi nascondere il corpo vicino ad un lago. È stata la stessa 32enne a condurre le forze di polizia nel luogo dove la piccola era stata nascosta e a permetterne così il ritrovamento. Dopo l’arresto Igor avrebbe all’inizio negato il suo coinvolgimento nella terribile vicenda.

Alla fine però ha poi confessato il sequestro, lo stupro e l’uccisione della piccola confermando in sostanza il racconto della moglie.