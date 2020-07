Elisa Visari ha condiviso su Instagram uno scatto da paura: la 18enne mette in mostra un fisico da infarto.

Elisa Visari è una giovane attrice che ha già preso parte ad alcuni film di successo. La bellezza della ragazza non è passata inosservata: anche Gabriele Muccino ha voluto la sua presenza nel cast di alcune sue pellicole. Nella sua breve carriera, Elisa ha recitato in ‘Gli anni più belli’, ‘A casa tutti bene’, ‘L’amore, il sole e le altre Stelle’ e ‘Non sono un assassino’. La romana ha un grosso seguito sui social: il suo profilo Instagram vanta 101mila follower. La 18enne ama condividere foto particolari mettendo in mostra il suo fisico da urlo. L’ultimo scatto condiviso su Instagram è favoloso.

Lo scatto in piscina di Elisa Visari

La bella Elisa è stata per molto tempo al centro del Gossip per il suo legame sentimentale con il fenomeno della Roma Zaniolo. La ragazza, poco fa, ha postato in rete uno scatto favoloso. Se siete curiosi di vedere l’immagine, cliccate su successivo.