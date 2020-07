Elisabetta Gregoraci, meravigliosa in barca: “Dipinta da Botticelli” – FOTO

Elisabetta Gregoraci in barca sfoggia un sorriso radioso ed un fisico spettacolare. Qualcuno la paragona alla Venere di Botticelli.

Showgirl, conduttrice, ed ex modella, Elisabetta Gregoraci è una personalità piuttosto conosciuta del panorama televisivo italiano. Dopo aver esordito in una serie di concorsi di bellezza (arrivò 24esima a Miss Italia), la Gregoraci ha riscosso un discreto successo divenendo il volto di vari programmi, tra cui Made in Sud, condotto insieme a Fatima Trotta e Stefano De Martino. Su Instagram ha 1,2 milioni di Followers con cui condivide regolarmente foto della sua vita personale e lavorativa. Tra queste, tantissimi scatti con il figlio Nathan, ma anche foto che mettono in risalto il suo fisico spettacolare. Sotto l’ultimo post qualcuno l’ha definita “come dipinta da Botticelli”. Clicca su “successivo” per vedere la foto!

