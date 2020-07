Elisir di benessere: la bevanda fai da te che ti aiuta a perdere peso

Elisir di benessere. Vi presentiamo una bevanda facilissima da realizzare con ingredienti di facile reperibilità e con delle proprietà dimagranti sbalorditive

Il pompelmo rosa è un agrume. Molto simile ad un’ arancia, ha una buccia più chiara e liscia. Il suo sapore è amarognolo ma maggiormente dolce rispetto al pompelmo giallo.

Ricco di zuccheri, contiene una maggiore concentrazione di antociani e caroteni, in particolare licopene, un potente antiossidante. Il pompelmo rosa è efficace nel ridurre i livelli di colesterolo e di trigliceridi nel sangue. Spesso gli si attribuiscono proprietà dimagranti. In realtà il calo di peso è raggiungibile solo attraverso un regime nutrizionale mirato e specifico, accompagnato da un’opportuna attività fisica regolare.

Tuttavia il pompelmo rosa può dare un piccolo aiuto poiché utile nell’aumentare il metabolismo. Vi suggeriamo una bevanda dall’elevato potere saziante, efficace nel drenare i liquidi, che vi aiuterà nel vostro processo di benessere e salute.

Ingredienti

1 litro e mezzo d’acqua

4 pompelmi rosa

50 g di radice zenzero fresco ( o in mancanza vanno bene 2 cucchiaini di zenzero in polvere)

2 limoni

10 foglie di alloro

Procedimento

In una pentola versare 1 litro e mezzo d’acqua. Aggiungere le foglie di alloro e i 50gr. di radice di zenzero tagliata a pezzetti. Se usate lo zenzero in polvere saltate quest’ultimo passaggio, verrà addizionato in un secondo momento.

Portate tutto ad ebollizione. Togliete la pentola dal fuoco e fate raffreddare l’acqua completamente. Solo a questo punto levate alloro e zenzero. Spremere a parte il succo dei 4 pompelmi e dei due limoni.

Aggiungere quindi all’acqua. Se usate lo zenzero in polvere è questo il momento per unirlo alla miscela. Mescolate bene. Gustate la bevanda fredda in qualsiasi momento della giornata.

