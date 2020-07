Momenti che rimarranno impressi per sempre nella mente dei fan: Galgani e Fredella separati da una nuovo volto di Uomini e Donne

Un grande successo spunta dietro le quinte di Uomini e Donne. Si tratta di una delle protagoniste più amate tra le corteggiatrici del mondo Mediaset: il suo nome è Gemma Galgani.

La personalità determinata e risoluta di Torino ha finalmente realizzato il sogno più grande della sua vita con il giovane Sirius, scovato in modalità chat d’incontri. Gemma Galgani ha sempre coltivato la passione dell’amore vero, nonostante il successo raggiunto in ambito Gossip, durante le riprese del talk show pomeridiano di Canale 5.

Prima del grande passo, Gemma aveva fatto girare la testa a personalità di spicco del mondo Over di Uomini e Donne come Giorgio Manetti e Rocco Fredella, la cui relazione è stata un tripudio per i fan della trasmissione condotta da Maria De Filippi.

La scelta del luogo della promessa di matrimonio tra la Galgani e Sirius è stata per anni la location celebrativa dell’amore travolgente tra la torinese e Rocco Fredella.

Da Gemma Galgani a Donatella Bertola: per Rocco Fredella il sogno diventa realtà

Rocco Fredella e Gemma Galgani hanno intrapreso due strade diverse, ma che viaggiano in perfetto parallelismo. La decisione della Galgani di mettere la testa sulle spalle ha di fatto condizionato la vita di Rocco Fredella.

L’ex tronista e cavaliere di Uomini e Donne ha preferito annunciare la scelta del grande passo verso l’amore definitivo attraverso i social network, riconducibili alla copertina dedicata interamente al talk show di Mediaset.

Rocco ha impostato nuovamente la sua vita in modalità romantica e ha deciso di organizzare il fatidico “sì” con un tour in moto, in compagnia della futura moglie e compagna di vita per sempre, Doriana Bertola. La coppia è pronta a scambiarsi la fede nunziale il prossimo settembre, ma il dettaglio della scelta sulla location per la promessa matrimoniale ha sorpreso tutti i fan di Uomini e Donne.

La selezione non ha avuto principi di concorrenza e dunque è ricaduta su un castello meraviglioso ad Alviano, nel Lazio, luogo mozzafiato, molto a cuore al vecchio Rocco, che tanti anni fa ricevette un due di picche clamoroso per il definitivo salto di qualità di coppia, dall’allora fidanzata Gemma Galgani.

Fredella non ha perso quel vizio. L’ex tronista è sempre in vena di regalare sogni romantici alle sue donne, ma evidentemente nel contesto di un luogo irrinunciabile “ero la persona meno adatta per Gemma”.

