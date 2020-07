Ma quanto è strepitosa Guendalina Tavassi in tenuta estiva. La showgirl si trova tra Sabaudia e San Felice Circeo e chi la incontra è tanto fortunato.

Visualizza questo post su Instagram 💙 Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi) in data: 11 Lug 2020 alle ore 12:15 PDT

Se non sapete dove andare per trascorrere le vostre vacanze estive, queste foto di Guendalina Tavassi magari vi convinceranno a raggiungere la showgirl dove si trova lei stessa attualmente. La 34enne showgirl romana è in villeggiatura nel Lazio e spazia tra Sabaudia e San Felice Circeo.

Lei emerge dal mare come una sirena. Guardate quanto è bella in due pezzi, con quel costume che, in tutta onestà, rovina la vista di tanti. La perfezione che esce dall’acqua è evidente. Lei è tremendamente bella e viene voglia a tutti di stare ad ammirarla per ore ed ore. I followers della ex concorrente di ‘Tale e Quale Show’ e del Grande Fratello la riempiono di complimenti.

Guendalina Tavassi, la showgirl incanta il litorale romano

Visualizza questo post su Instagram Come il mare🌊 … Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi) in data: 6 Lug 2020 alle ore 10:39 PDT

Lei è in vacanza con il marito Umbero D’Aponte e con i due figli Chloe e Salvatore. Non si sa se con lei ci sia anche la primogenita Gaia, ormai adolescente e nata da una precedente relazione. Lo scorso autunno la ragazza accusò Guendalina di non essere una brava mamma. Chissà se tra le due le cose sono tornate serene. L’augurio è che ci sia stata una riconciliazione.

Visualizza questo post su Instagram Summer2020☀️ Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi) in data: 2 Lug 2020 alle ore 8:19 PDT

Nel frattempo gli ammiratori di Guenda hanno di che rifarsi gli occhi.

