Ingiustizia a Mestre: il padre muore. Madre e figlia con 20mila euro di debiti

Mestre, un infarto improvviso: muore, lasciando la madre sola con due figlie piccole. Dopo anni, i vecchi padroni di casa chiedono una cifra esorbitante.

È successo a Mestre, dove un uomo è morto nel 2012, lasciando due figlie di 9 e 17 anni e la moglie, in precarie condizioni economiche. L’uomo, stroncato da un infarto improvviso, gestiva un ristorante che la famiglia ha dovuto lasciare. Nel frattempo la donna si è rimboccata le maniche e ha cercato un lavoro più remunerativo, mentre la figlia, appena divenuta maggiorenne, ha rinunciato all’ultimo anno di scuola per poter aiutare la madre con le spese dell’affitto. Nonostante questo, dopo alcuni mesi di insolvenza, le tre sono state sfrattate ed hanno trovato un alloggio più economico, propostogli sempre dagli stessi affittuari. Ma le cose non sono certo migliorate: nell’aprile dell’anno scorso la madre ha perso il lavoro e così è arrivata una seconda ordinanza di sfratto. A questo punto le tre hanno chiesto aiuto al Comune. La loro vita è andata faticosamente avanti, ma anche il processo ha continuato a prendere forma e ora due vecchi proprietari chiedono alla famiglia una cifra esorbitante.

Mestre, i vecchi proprietari chiedono 20mila euro: l’appello dell’amica

Sono oltre 20mila euro i soldi che i due proprietari ottantenni chiedono alla madre e alle due figlie. Il costo degli affitti in arretrato, ma anche le spese legali, gli interessi e le spese condominiali a cui, pare, avrebbero dovuto provvedere loro. Una cifra allucinante, soprattutto se si pensa che gli stipendi della donna e della più grande delle figlie non superano insieme i 1200 euro al mese. A spingere le due a parlare è stata un’amica della ragazza, che si è detta scandalizzata per il fatto che delle persone benestanti abbiano deciso di estorcere fino all’ultimo centesimo a qualcosa in così seria difficoltà.

