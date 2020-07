Licia dolce Licia, vi ricordate Satomi? Oggi è così ed è un manager

Vi ricordate Satomi di ‘Licia dolce Licia’ con Cristina D’Avena? Ecco com’è oggi. A interpretare il personaggio era Sebastian Harrison

Satomi, il batterista dai capelli lunghi dei Bee Hive, era uno dei personaggi più amati del telefilm “Licia dolce Licia“. Trasmesso su Italia 1 alla fine degli anni ’80 è entrato nel cuore di tutti gli adolescenti dell’epoca grazie alle sue storie romantiche accompagnate dalle musiche del gruppo. Oggi molti dei protagonisti del telefilm hanno intrapreso strade completamente diverse dal mondo dello spettacolo, tra questi anche Sebastian Harrison che in “Licia dolce Licia” vestiva i panni di Satomi. Il batterista inizialmente rivale in amore di Mirko, Pasquale Finnicelli, per la conquista del cuore di Lica interpretata da Cristina d’Avena. Alla fine la coppia riuscirà a sposarsi anche con la benedizione di Marrabbio. Dopo la grande notorietà raggiunta con “Licia dolce Licia“, Sebastian Harrison alias Satomi, ha seguito per qualche anno la strada dello spettacolo prima di abbandonarla e dedicarsi a tutt’altro negli Stati Uniti.

Sebastian Harrison com’è oggi il Satomi di Licia dolce Licia