Ludovica Pagani condurrà un programma su Radio 105 – FOTO

Ludovica Pagani ha condiviso un post sul suo profilo ufficiale Instagram in cui appare negli studi di Radio 105 dato che condurrà un programma nuovo

La web influencer Ludovica Pagani con 2 milioni e mezzo di follower e fan ha pubblciato una foto in cui è negli studi della nota radio, Radio 105 e nella didascalia ha annunciato che condurrà un nuovo programma il sabato e la domenica dalle 16 alle 18, all’insegna del divertimento, della spensieratezza e delle risate. Non rivela però il nome del programma così come si evince dalla didascalia alla sua foto: “Ci siamo raga, oggi inizio una nuova esperienza… un percorso che sono sicura mi formerà ed insegnerà tantissimo.. condurrò un mio programma su @radio105 sabato e domenica dalle 16.00 alle 18.00 ! Ancora non ci credo…. 😍😍 sono troppo contenta, emozionata, in ansia.. spero di potervi regalare 2 ore di divertimento , risate , spensieratezza !! A tra poco😘#radio105 #newwork #speaker”.

La carriera di Ludovica Pagani

La web influencer e prossima conduttrice radiofonica, nell’anno 2017 ha lavorato come inviata a ‘Quelli che il Calcio’ in onda la domenica durante le partite di Serie A su Rai2. Nel 2018 esce il suo canale YouTube con 292.000 iscritti. Ha scritto inoltre un libro: ‘Semplicemente Ludovica’, pubblicato da Mondadori. L’anno scorso, a novembre è uscito il suo calendario sui settimanali ‘Chi’ e ‘TV Sorrisi e Canzoni’, che ha registrato il tutto esaurito e si è dovuta fare subito una ristampa.

Nei giorni della quarantena ha fatto un programma su ‘Sport Italia’, chiamato, ‘Fuori dal balcone’, dove intervistava personaggi sportivi e del mondo dello spettacolo.