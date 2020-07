Melissa Satta in fase registrazione è uno schianto di donna – FOTO

Melissa Satta promuove in un programma radio, un nuovo progetto in uscita. Posa osè a ritmo di musica rock e pop

Altra giornata di studio per Melissa Satta in un programma radiofonico, immortalata in fase di promozione di un nuovo progetto a ritmo di musica. La 34enne showgirl italiana ha attirato un manciata di estimatori nel suo tour pubblicitario.

Ma ciò che colpisce di più in questa estate rovente sono le giornate trascorse in dolce compagnia con l’ex calciatore di Sassuolo, Milan e Barcellona Kevin Prince Boateng. Melissa Satta sa come fare per risvegliare le qualità balistiche del marito quando è in casa. Lei ormai porta alto il suo nome e quello del ghanese, mentre sotto l’obiettivo limpido delle telecamere appare un vero e proprio schianto di donna.

Kevin Boateng è agli ordini della showgirl quando la coppia è indaffarata nelle cose di casa. Ma uno delgi ultimi clic paparazzati in acqua fa venire i brividi ai fan, assistenti sofferenti al bacio passionale tra Melissa e il professionista del mondo pallonaro.

LEGGI ANCHE —> Miriam Leone e l’estate: quella FOTO in costume indimenticabile

Melissa a lavoro con posa osè: i fan esultano

Melissa Satta in queste ore è impegnata ad alimentare le speranze di successo con un progetto inedito, condotto in diretta radiofonica. La nuova oasi di Melissa appare come un fulmine a ciel sereno dopo il periodo poco felice della quarantena che ci ha consegnati direttamente nelle mani del destino.

L’angolatura perfetta risalta il primo piano di Melissa Satta, durante la fase di registrazione del suo lavoro radiofonico. Lei è un grido d’amore con quella posa osè a gambe aperte che lascia navigare i suoi 4,3 milioni di followers nella fantasia

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Paola Perego svela le sue più profonde paure: “Pensavo di star morendo”

Ke bella cn cuelle cuffie puoi giocare ha fornait,gioki cn me 😎👑❤️; Sempre più bella ❤️❤️❤️👍👍👍👍; 🧐 Complimentissimi!!!😉🤩😍🥰❤️🌹😘😘😘; 🔥🔥Sei bellissima🔥🔥🔥;Super Meli🔝🔝; Satta is the best!; Grande Melissa !!!

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale , seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter