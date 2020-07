Robert De Niro sull’orlo della bancarotta. Ai ferri corti con l’ex moglie

Robert De Niro, la popolare stella di Hollywood, è sull’orlo di una crisi finanziaria a cui si aggiungono i dissidi economici (e non solo) con l’ex moglie

Guadagnare milioni di dollari ogni anno ed essere vicino al tracollo finanziario. Potrebbe sembrare una contraddizione , in realtà è quello che sta accadendo adesso alla star di Hollywood Robert De Niro.

Il popolare attore, secondo la rivista People, avrebbe intascato 96 milioni di dollari solo nel corso dell’ultimo anno, tuttavia le sue finanze sono in rosso.

La pandemia da Coronavirus non ha risparmiato nemmeno lui. Tutte le produzioni di nuovi film sono ferme o in lentissima ripresa. Inoltre le sue attività collaterali alla recitazione hanno avuto uno stop drastico che ne hanno sancito il declino inesorabile.

La catena di ristoranti Nobu, di cui è proprietario, ha avuto una perdita di 3 milioni di dollari solo ad aprile e un ulteriore ammanco di 1.87 milioni a maggio. Nella medesima situazione desolante di trova il suo il Greenwich Hotel a New York. Questo almeno quanto annunciato dal suo avvocato, Caroline Krauss.

Robert De Niro, un divorzio sofferto dalla moglie Grace

A questo si aggiunge il costo del divorzio a 6 zeri dall’ ormai ex moglie Grace Hightower. Il procedimento è stato avviato nel 2018 dopo una lunga relazione iniziata nel lontano 1997.

La donna, che si è vista decurtare la capacità di spesa della sua carta di credito da 100mila a 50 mila dollari, fa sapere inoltre di come i loro figli siano stati tenuti lontani dalla tenuta dove l’attore premio Oscar sta trascorrendo la quarantena.

Visualizza questo post su Instagram Oscars Un post condiviso da Sir Robert De Niro (@robertdenirofan) in data: 10 Feb 2020 alle ore 11:35 PST

Kevin McDonough, avvocato della Hightower, insinua che Robert De Niro stia utilizzando la scusa del Coronavirus per tagliare i fondi alla (ex) moglie. Staremo a vedere l’epilogo, il processo è ancora in fase di svolgimento.

