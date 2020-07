Sabrina Salerno regina del web: il suo lato A fa il giro del mondo – FOTO

Sabrina Salerno è come il buon vino, più invecchia più è buono: a 52 anni la cantante, showgirl e attrice genovese è più in forma che mai

Sabrina Salerno, sex symbol degli anni ’80-’90 che faceva ballare i giovani di allora con le canzoni cult di quei tempi, tra cui ‘Boys‘ e ‘Siamo donne‘ (cantata insieme a Jo Squillo), è sempre più la regina dei social network e soprattutto di Instragram. La cantante ha pubblicato una foto in cui con le spalle al muro e indossa un costume argentato scollatissimo che mette in mostra il suo lato A perfettamente. La didascalia alla foto scritta in inglese è stata: “Una donna che rompe il muro”, chiaro riferimento alla nota e stupenda canzone di successo del gruppo rock britannico super famoso in tutto il mondo, i Pink Floyd. Il brano è una pietra miliare della storia del rock di tutti i tempi ed è la mitica ‘Another brick in the wall’.

La foto sensuale di Sabrina Salerno: lato A in mostra