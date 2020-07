Samantha De Grenet, un vortice di bellezza e fascino irresistibile – FOTO

View this post on Instagram

Come avere ricci perfetti? È la domanda che più spesso le ricce come me mi fanno…Ecco quello che faccio io!!! Dopo aver lavato i capelli con shampoo ed averli trattati con un po' di balsamo o una buona maschera metto sempre, prima di asciugare con diffusore, un prodotto che si chiama Potion 9 di Sebastian ( traitement coiffante pret a porter), e sulle punte gocce di olio di semi di lino. Una volta asciutti riprendo qua e là qualche ciocca con il ferro, ma mi raccomando poche ciocche per non avere l' effetto bambola… Io uso un ferro, come potete vedere dalla foto, vecchissimo dal quale ho staccato anche la parte che solitamente blocca la ciocca per evitare che s' impiglino i capelli ed essere più veloce, voi potete utilizzare quelli a cono di ultima generazione. Il ferro va appoggiato alla base della testa lasciando circa 1cm, occhio a non bruciarvi, e da li si gira la ciocca intorno al ferro e non viceversa…si tiene qualche secondo e poi si sfila via allungando . Spero di essere stata sufficientemente chiara… #buongiorno #capelliricci #curlyhair #capelli #samanthadegrenet #donnericce