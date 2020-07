Selvaggia Lucarelli, la sensualità in un mezzo alla natura – FOTO

Selvaggia Lucarelli, nota giornalista, blogger, opinionista e conduttrice televisiva e attrice pubblica molto sui social, soprattutto su Twitter e Instagram

La nota opinionista e conduttrice televisiva nonché giornalista, scrittrice e attrice, Selvaggia Lucarelli, ha condiviso due foto su Instagram da ieri a stamattina in cui si mostra molto sensuale e bella in mezzo alla natura: prima accanto a una balla di fieno in Toscana nella Val D’Orcia in provincia di Siena, poi sotto a un albero seduta su una panchina di legno per un’ immagine molto suggestiva. Accanto a lei una bellissima borsa di paglia. È vestita con pantaloni neri e camicia bianca ed è molto elegante.

LEGGI ANCHE -> Sabrina Salerno regina del web: il suo lato A fa il giro del mondo FOTO

Lo scatto sotto l’albero “protagonista” di Selvaggia Lucarelli