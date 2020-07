Serie A, positivo al coronavirus: squadra in isolamento

Un membro dello staff del Parma è risultato positivo al tampone del Covid-19 ed è stato isolato. Altri membri del gruppo squadra si sono sottoposti al tampone ma fortunatamente sono negativi al virus

Non è un calciatore della compagine del Parma che è risultato positivo al coronavirus ma è un membro del gruppo squadra. Tutti gli altri sono usciti negativi dal tampone al Covid-19 ma sono stati comunque messi in isolamento al Centro Sportivo ducale: potranno lo stesso continuare l’attività regolarmente.

Il Parma ha diffuso la nota stampa del membro del gruppo squadra positivo al coronavirus

Di seguito la nota stampa del club del Parma in relazione alla positività al Covid-19 del membro del gruppo squadra: “L’ultima serie di esami ha evidenziato un caso di positività al Covid-19 relativamente a un membro (non calciatore) del gruppo squadra. Il soggetto completamente asintomatico è stato prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali. La società comunica altresì che tutti gli altri membri del suddetto gruppo squadra sono risultati negativi ai test Covid-19 e hanno iniziato l’isolamento presso il Centro Sportivo ma potranno continuare regolarmente l’attività, costantemente monitorati secondo il protocollo vigente”.

Preoccupazione in casa dei ducali sebbene la squadra continui senza problemi i suoi allenamenti quotidiani in vista della gara contro il Bologna in casa prevista domani 12 luglio alle 19:30. Il Parma è 12esimo in classifica con 39 punti ed è tranquillamente salvo dalla zona retrocessione, senza nulla a pretendere fino alla fine del campionato. Nell’ultima partita in casa della Roma, i parmensi hanno perso per 2-1, rimontati dai giallorossi dopo il rigore siglato da Kucka.

I giocatori del Parma hanno anche protestato abbondantemente per un rigore non assegnatogli per un tocco con il braccio in area di Mancini della Roma.