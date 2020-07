C’è una nuova tresca per il gossip italiano. Nel mirino Stefano De Martino, Belen e Alessia Marcuzzi. Intanto sul web gira una foto che lascia pensare….

Non si parla d’altro. Al centro del gossip la storia d’amore tra Stefano de Martino e Alessia Marcuzzi. Ma il ballerino non ci sta e mette subito in chiaro le cose. Non è il momento di scherzare, visto che entrambi i personaggi dello spettacolo hanno una famiglia da tutelare e soprattutto dei figli. Intanto da qualche giorno gira sul web una foto molto compromettente che lascia ancora una volta parlare il mondo del gossip italiano.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Carolina Casiraghi e un pigiama particolare, bollente – FOTO

De Martino, Belen e Marcuzzi, una foto compromettente