Tragico schianto, muore giovane ragazza

Una giovane ragazza di appena 14 anni è morta a seguito di un terribile schianto avvenuto tra la Vespa su cui viaggiava lei e suo cugino 18enne e un’auto a Bordolano in provincia di Cremona

A Bordolano in provincia di Cremona, al confine con Quinzano, sulla Strada provinciale 386, una ragazza di appena 14 anni stava viaggiando in sella a una Vespa guidata da suo cugino quando sono stati tamponati da una Fiat Punto. La giovane è morta sul colpo, suo cugino 18enne residente a Cignone, versa in gravi condizioni ed è ricoverato all’ospedale Civile di Brescia. Nell’auto c’erano due ragazzi, non si sa ancora chi fosse alla guida del veicolo ma a bordo c’era anche il proprietario della Fiat Punto, un 33enne. La Procura ha fatto sequestrare la Vespa e la Fiat Punto e ha aperto un fascicolo per omicidio stradale mentre continuano gli accertamenti dei carabinieri. I due ragazzi sul motoveicolo sono stati tamponati dall’auto e sono volati in aria per poi ricadere sulla strada per oltre 10 metri. La ragazza, Serena Sbolli, è stata rianimata per molto tempo ma non c’è stato niente da fare, è morta sul colpo. Suo cugino, F.P. è stato portato in elicottero in codice rosso nel nosocomio bresciano e come già detto, versa in condizioni critiche.

La ragazza di 14 anni e suo cugino erano stati a casa della nonna

Sul luogo del tragico schianto sono intervenute anche le ambulanze della Croce Bianca, due automediche e anche alcuni volontari di Verolanuova. La strada del tragico schianto è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso. I due cugini stavano rincasando da casa della loro nonna, dove erano stati per festeggiare il suo compleanno.

Il parroco della comunità di Bordolano, Don Roberto Moroni, ha dichiarato: “Due bravi ragazzi. Il nome Serena dice tutto. Era una ragazza serena, tranquilla disponibile allegra, una brava ragazza”.