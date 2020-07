Trovato giovane nudo e cosparso di benzina: “Aiutatemi, mi vuole uccidere”

Trovato giovane nudo e cosparso di benzina in un appartamento a Cornuda (Treviso) in via Manzoni. L’allarme lanciato dal padre dopo aver ricevuto un messaggio

C’è ancora un alone di mistero sullo svolgimento dei fatti accaduti in un appartamento a Cornuda, in provincia di Treviso. E’ stato rinvenuto infatti sotto shock un ragazzo di appena 20 anni, E.M.

A dare l’allarme il padre, residente a Quero, che ha ricevuto dal figlio il seguente messaggio: “Aiuto, G. mi vuole dare fuoco, vuole uccidermi.”

Allertati, i Carabinieri si sono trovati di fronte una scena sconcertante. E.M. si trovava nudo e completamente cosparso di benzina. Nell’appartamento anche un uomo anziano di 63 anni, G.V., anch’egli nudo, svenuto e con una profonda ferita alla testa.

Trovato giovane nudo e cosparso di benzina: giallo a Treviso