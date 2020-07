Alena Seredova mostra le gambe: sempre uno schianto – FOTO

Alena Seredova è sempre fenomenale: la 42enne ha condiviso uno scatto mettendo in mostra le sue gambe.

Alena Seredova è una modella e attrice molto seguita dagli italiani. La 42enne ha un grosso seguito anche sui social: il suo account Instagram vanta 551mila follower. La nativa di Praga ha raggiunto la popolarità in Italia dopo aver realizzato un calendario sexy e aver partecipato ad alcuni film comici come ‘Ho visto le stelle’ di Vincenzo Salemme e ‘Christmas in Love’ dei Neri Parenti. Alena, inoltre, è stata legata sentimentalmente a Gigi Buffon: con il portiere della Juvenutus la modella ha avuto anche due figli. Poco fa, la Seredova ha postato in rete uno scatto particolarmente bello.

Lo scatto sensuale di Alena Seredova

