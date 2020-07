Aurora Ramazzotti, il bacio in bikini in riva al mare infiamma il web – FOTO

Bagno in riva al mare all’insegna del romanticismo per Aurora Ramazzotti che pubblica una foto mentre bacia il fidanzato Goffredo Cerza

Visualizza questo post su Instagram The captain of my đŸ’™ Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram) in data: 12 Lug 2020 alle ore 7:12 PDT

Bellezza sempre piĂ¹ travolgente quello di Aurora Ramazzotti. Lo dimostra ancora una volta su Instagram. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker mette in mostra un fisico davvero incantevole in bikini. Un costume dallo stile animalier di colore bianco e nero con delle striature che ricordano il mantello delle zebre.

A colpire in maniera positiva i suoi numerosissimi follower non solo perĂ² tanto il suo corpo o il suo bikini, ma altro. Stiamo parlando del fatto che accanto a lei è presente il fidanzato Goffredo Cerza. Tra i due è in corso una relazione veramente duratura che ha avuto origine tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017. Si sono conosciuti a Londra e da allora non si sono piĂ¹ separati.

LEGGI ANCHE —> Claudia Napolitano dei the Jackal, uno spettacolo di sensualità – FOTO