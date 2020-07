Colpo basso per Albano Carrisi, centra il suo cognome

La figlia di Albano Carrisi ha pubblicato il suo primo singolo “Ego” senza presentarsi con il cognome paterno. “Non ho mai spinto i figli a inseguire le mie orme”

Il cognome Carrisi è uno dei più conosciuti a livello mondiale e questo lo sa bene Albano che porta con sé un’immensa eredità musicale che coinvolge, indirettamente, anche tutta la sua famiglia.

I suoi figli però stanno cercando di emergere senza l’aiuto del cognome paterno e questo è emerso inizialmente con Yari, il secondo nato dal matrimonio con Romina Power, che ha proprio deciso di presentarsi con il cognome materno sul suo profilo Instagram.

Di poche settimane fa invece la decisione di sua figlia Jasmine, la prima nata dalla sua relazione con Loredana Lecciso, di lanciare suo primo singolo “Ego” solo con il suo nome di battesimo.

Si tratta di un brano che si distingue nettamente con lo stile di papa Al Bano, ma non è tanto questo a stupire quanto più il fatto che la giovane abbia deciso di non prendere il nome di suo padre come nome d’arte. La canzone della Carrisi è una canzone di chiaro stile rap, un genere molto diverso da quelle realizzate da papà Albano, ma ha solo 19 anni e tanta strada davanti.

Albano Carrisi e la figlia Jasmine, “Ego” esce senza dichiarazione di paternità

“Mi presento come Jasmine e basta, non c’è il cognome Carrisi”. Tuttavia, la giovane ha stupito tutti con un colpo di scena: “Anche papà mi aveva consigliato di non puntare sul cognome”. Una scelta vincente considerato che il brano sta ottenendo un grande successo.

Dopo l’uscita della sua prima canzone, è il papà Al Bano ad esternare tutte le sue emozioni con un’intervista al settimanale Gente. Il cantante di Cellino San Marco non ci ha girato troppo intorno: “Sinceramente non ho mai spinto nessuno dei figli a inseguire le mie orme, ma alla fine li capisco visto che sono cresciuti immersi nella mia musica”

“Jasmine? – continua Albano nell’intervista su Gente – Quando Loredana ha ascoltato la sua canzone si è emozionata tantissimo, ma non deve trascurare lo studio”.

