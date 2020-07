Come dimagrire in 10 Mosse : le regole da seguire

Se vuoi dimagrire senza stress, segui questi semplici trucchetti che ti garantiranno risultati lasciandoti libero dai sensi di colpa

Mettiamo in chiaro una cosa: non esiste una bacchetta magica, non c’è una formula miracolosa che ti farà perdere peso come e quanto vuoi in tempi brevi, almeno non senza danneggiare irreparabilmente la tua salute. Non c’è la fatina della magrezza che farà scomparire i rotolini di troppo, nè un mago asciuga grasso.

Tu e solo tu sei l’unico responsabile del cambiamento che avverrà dentro e fuori dal tuo corpo. Indulgere in qualche pezzatuccio di gola va bene, basta demonizzare il cibo! L’esagerazione è assolutamente da evitare. Lasciate perdere la prova costume, che importa se i vecchi jeans non vi entrano più, sarà una buona occasione per fare shopping!

Eliminare il sovrappeso non è un traguardo estetico. Principalmente è un fattore di salute. Fare una dieta equilibrata comporterà sempre una buona dose di pazienza, forza di volontà, cibi sani e nutrienti e un po’ di attività fisica. Non significa prepararsi a fare le olimpiadi. Anche una passeggiata salutare con il cane, evitare di prendere le scale, lasciare l’auto lontana qualche isolato dall’effettivo luogo di destinazione, ecc. sono tutti simpatici espedienti.

Vi regaliamo 10 semplici regole da seguire che vi aiuteranno nel vostro percorso di benessere.

Non saltare i pasti

Digiunare o saltare i pasti è quanto di più sbagliato ci possa essere per dimagrire. Il nostro corpo è una macchina perfetta ed intelligente. Se saltate un pasto l’organismo entrerà in “modalità carestia”, sentirà che non c’è il giusto apporto di calorie, tratterrà ogni cosa e rallenterà il metabolismo. I pasti devono essere 5 nell’arco di 24h: colazione, pranzo, cena intervallati da due spuntini. Essi devono essere equilibrati e ben distribuiti durante il giorno.

Bevete tanta acqua

Primo punto a favore dell’acqua: non ha calorie. In secondo luogo bere 1 litro e mezzo – 2 litri al giorno aiuta i processi di depurazione e drenaggio di liquidi, senza considerare che riempire lo stomaco d’acqua contribuisce al senso di sazietà.

Mangiate con lentezza

E’ uno dei consigli principali di dietologi e nutrizionisti. Perché? Anche mangiare con calma contribuisce a garantire il senso di sazietà evitando che si abbia desiderio di cibarsi nuovamente a poco tempo di distanza dal pasto appena avvenuto.

Fate tante passeggiate

Non tutti hanno il tempo, la voglia o la disponibilità economica per andare in palestra. Non tutti sono amanti dello sport. Come fare quindi per ovviare all’esigenza di muoversi per ottenere risultati con la dieta e stare in salute? Camminate, camminate tanto. Almeno 30 minuti al giorno sarebbe l’ideale. Passeggiate con il cane, parcheggiate distanti dalla vostra destinazione, ora che è estate fatelo in spiaggia.

