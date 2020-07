Coronavirus, messaggio di Giuseppe Conte agli italiani

Il premier Giuseppe Conte è intervenuto alla manifestazione della Polizia di Stato a piazza del Viminale in ricordo delle vittime del coronavirus e per un ringraziamento a medici, infermieri e tutto le persone che lavorano negli ospedali

Il premier Giuseppe Conte in occasione della manifestazione della Polizia di Stato a piazza del Viminale è intervenuto in ricordo delle vittime del coronavirus e per un ringraziamento al personale sanitario: “Ho vissuto momenti di forte preoccupazione, di angoscia, di incertezza. Si è trattato di una sfida molto insidiosa ed in parte lo è ancora, anche se ora siamo meglio attrezzati”.

Secondo i dati diramati ieri dal Ministero della Salute sui contagi da Covid-19 la curva epidemica in Italia è scesa. Si sono registrati 188 nuovi casi, mentre venerdì erano 276. In Lombardia ci sono stati 67 casi in più, mentre nel giorno precedente erano 135 e i tamponi effettuati sono stati 4mila in meno. In Piemonte, l’Unità di Crisi ha comunicato la morte di una persona risultata positiva al coronavirus. I decessi sono stati complessivamente 4.111 dall’inizio del diffondersi del virus. I positivi in Piemonte sono invece 31.494, sempre dall’inizio della pandemia. Mentre i guariti sono 25.448, ovvero +69 rispetto a venerdì.

Coronavirus, i dati e la situazione in Piemonte

Sempre in Piemonte si sono riscontrati 866 casi in via di guarigione: sono cioè negativi al primo tampone dopo la malattia e stanno aspettando i risultati del secondo. In terapia intensiva ci sono 9 persone ricoverate, stesso dato del giorno precedente. Mentre, le persone che si trovano sempre in ospedale perché malate di Covid-19 sono 190, ovvero 3 in meno rispetto a venerdì. Restano in isolamento a casa 870 persone.

I tamponi diagnostici che sono stati processati fino a questo momento sono 447.166, 245.401 sono risultati negativi.