È successo a Latina, dove un 37enne positivo al Coronavirus ha rivelato di aver trascorso un’intera giornata in un acquapark pieno di gente.

Ha 37 anni l’uomo risultato positivo al tampone Covid in provincia di Latina. A rilevare la sua positività era stato un ospedale di Acilia, ma il 37enne aveva rifiutato le cure ed il ricovero in ospedale. Secondo le indagini condotte dalla polizia, l’uomo avrebbe anche fornito un indirizzo falso. Durante il suo breve soggiorno all’ospedale ha poi rivelato di aver trascorso la giornata precedente in un noto acquapark, il Miami Beach di Borgo Piave, rischiando di far scoppiare un focolaio. La direzione del parco acquatico ha però smentito questa dichiarazione, presentando alle autorità il registro dei propri clienti, tra i quali non figurerebbe il nome dell’uomo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ghali aggredito: si intrufola in casa sua e lo colpisce con un vaso

Coronavirus, Latina: la città messa a dura prova

Un momento difficile per Latina, già messa a dura prova nei mesi scorsi dall’emergenza Coronavirus. Nella vicina Formia, infatti, era già stato individuato un cluster familiare composto da madre, padre e dai loro due figli. L’Asl della città ha disposto un’indagine epidemiologica e la tempestiva santificazione della struttura sopracitata. Il personale dell’acquapark è stato sottoposto al test, ma sembra che nessuno dei dipendenti abbia contratto il virus. Gli agenti stanno inoltre conducendo le indagini per verificare l’attendibilità di quanto detto dal giovane. Date le recenti dichiarazioni dei gestori del parco acquatico, l’uomo potrebbe aver fatto il nome dell’acquapark di Latina solo per sviare le indagini dai suoi futuri spostamenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Covid-party” per gli scettici |Un 30enne partecipa e muore

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter