Tra i volti più freschi della tv italiana dei nostri giorni, Cristiana Capotondi si gode ora le vacanze in dolce compagnia.

Classe 1980, romana di nascita, Cristiana Capotondi ha dimostrato da sempre un immenso amore per la recitazione. Fin da bambina è stata il volto di numerose campagne pubblicitarie, per poi entrare nelle case degli italiani attraverso una moltitudine di fiction a stampo familiare. Tra le più note Italian Restaurant, con Gigi Proietti e Nancy Brilli, Di padre in figlia e la recente Bella da morire, che affronta lo spinoso tema della violenza sulle donne. Tra le sue principali apparizioni cinematografiche, l’esordio al fianco di Massimo Boldi in Vacanze di Natale ’95, le straordinarie interpretazioni in Notte prima degli esami e Come tu mi vuoi e la collaborazione con Fabio De Luigi nel film campione di incassi La peggior settimana della mia vita.

