Federica Panicucci pazzesca in bikini: bellezza senza tempo – FOTO

Nuova foto da parte di Federica Panicucci che trascorre una giornata al mare pubblicando su Instagram una sua foto in bikini di una bellezza incredibile

Visualizza questo post su Instagram La mia domenica al mare🐟🐠🇮🇹⛱👙 @marcobacini #sunnyday #funnyday #relaxmood Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci) in data: 12 Lug 2020 alle ore 7:03 PDT

Il tempo sembra non intaccare affatto il fisico di Federica Panicucci. Infatti la famosa conduttrice Mediaset sembra ancora una ragazzina. Lo dimostra ogni sua foto su Instagram confermando scatto dopo scatto, come sia ancora al top come sin dalle sue prime apparizioni in televisione dagli anni ’80. È da allora che Federica si è fatta conoscere ed apprezzare non solo per il suo aspetto fisico. Infatti con la sua professionalità, simpatia, preparazione e gentilezza la Panicucci è entrata nel cuore dei telespettatori.

Questi non hanno smesso mai di seguirla sul piccolo schermo programma dopo programma che ha condotto quasi sempre sulle reti Mediaset. Ora si è presa uno periodo di pausa da Mattino Cinque. Nella trasmissione, seguita da milioni di italiani, vede Federica non solo presentare il programma, ma anche compiere interviste, approfondimenti intrattenendo con successo milioni di spettatori televisivi.

