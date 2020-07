Un’incontrollabile Francesca Costa esulta con un post su Instagram al gol del figlio Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma

Uno schianto di donna, senza timore d’animo e principi di pudicizia si aggira tra le strade della Capitale. Lei è diventata popolare dopo aver sfruttato l’immagine del figlio, calciatore professionista della Roma, Nicolò Zaniolo.

Parliamo di Francesca Costa, la diva-madre del momento, protagonista di scatti sensuali e ammiccanti, intervallati da foto calcistiche che ritraggono il suo “unico grande amore”.

“Ben tornato amore mio !!!! Un brutto incubo …che stasera ha chiuso in un cassetto…🖤” – questo il virgolettato del post di Instagram, lanciato da mamma sexy Francesca tra passato e presente del figlio, costretto nel periodo pre-covid a terminare anzitempo la stagione 2019-2020.

Anche i fan di Francesca Costa hanno approvato il grande ritorno in campo del campione giallorosso, condito da un gol supersonico nell’anticipo di ieri fra Brescia e Roma, terminato 3-0 in favore della Lupa.

“Il nostro pisolo è tornato più forte di prima ❤️ Ti amo; Hai un figlio incredibile 😍😍😍🐺; Ragazzo INCREDIBILE 😍; 💪💪💪 non avevamo dubbi che tornasse più forte di prima; Goal meritato 💪😘”.



Francesca Costa sponsorizza il ritorno in campo del figlio Nicolò: i tifosi della Roma approvano

Francesca Costa ha aiutato senz’altro a ritrovare gli giusti stimoli e motivazione per far tornare quanto prima il suo piccolo campione a fare la differenza in campo.

Il passato è ormai alle spalle per lui, anche se quel brutto ricordo era stato in parte alleviato dalle consolazioni e da un augurio di pronta guarigione, direttamente sul terreno di gioco da Cristiano Ronaldo, suo rivale nella gara che aveva segnato l’inizio di un incubo per il trequartista 21enne della nazionale italiana.

“Bentornato zaniolone e spero resti a Roma perché continuano a sparare bufale sui giornali; 😍complimenti al figlio e grazie se rimane alla magica; Fenomenooo ❤💛❤💛❤💛❤💛; Dajeeee tuttaaaaa😍; Grande nicolò ti stimo anche se sono milanesta sei il miglior giocatore italiano 👍👑; Sei il nostro orgoglio Nicolo’….💛❤️ il prossimo anno riparti con la numero 10💛❤️Solo tu puoi averla dopo il capitano”.



