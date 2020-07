Funerale interpescie tra formiche e calabroni, teorie e spiegazioni

Si tratta di un video che ha commosso il web quello del funerale interspecie. Per alcuni studiosi ci sono delle motivazioni precise, per altri è solo una bufala

Le immagini di un funerale che arriva dal mondo animale alquanto particolare. Una celebrazione interspecie che coinvolge formiche e calabroni. È il video che è stato diffuso da Nicole Webinger del Minnesota nel 2018.

Da allora sono iniziati gli studi e le ricerche. Le formiche ricoprivano il corpo di un calabrone di petali di fiori. Decine gli esperti che si sono interrogati su questo strano comportamento, molti gli scettici e chi, invece, ci ha voluto vedere chiaro su un comportamento che di certo non è una casualità.

Per Nicole un funerale a tutti gli effetti, oltre che una scena molto commovente. Le spiegazioni sono state diverse e tre sono quelle tra le più accreditate. Non mancano ovviamente anche le persone che sostengono che si tratta solo di una “bufala” e di una “manipolazione”. Una sorta di video ritoccato in cui il calabrone è stato messo appositamente sui petali di fiori intorno ai quali circolavano le formiche.

