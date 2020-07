Ghali aggredito: si intrufola in casa sua e lo colpisce con un vaso. Si tratta di una ventiduenne che è stata ovviamente denunciata dopo quanto accaduto

Ghali è stato aggredito da una sua fan che ha preso un treno direttamente da Benevento per andare a casa sua e aggredirlo. È stata denunciata per danneggiamento e violazione di domicilio la ragazza che è piombata nella casa del cantante con l’intento di fargli del male.

Ghali aggredito da una sua fans: colpito con un vaso in casa sua

Quando lui è rincasato è accaduto tutto: ha beccato la ragazza e lei ha cominciato a lanciare vasi, a fare caos, ad aggredire il cantante che non si aspettava affatto un’aggressione del genere in casa sua quando è tornato ieri sera intorno alle 21:30. La ragazza è stata portata in ospedale, un po’ per accertarsi che non si fosse ferita, ma anche per fare una visita psichiatra e capire se ci fosse qualcosa di serio che non andava in lei. Continuava a urlare e voleva aggredire nuovamente il suo cantante preferito con una bottiglia d’acqua.

I fans di Ghali si sono preoccupati tantissimi per il cantante e ha ricevuto tantissimi messaggi di solidarietà sul web. Cose del genere non dovrebbero mai accadere: il cantante si è spaventato tantissimo e ci metterà un po’ per sentirsi tranquillo nuovamente in casa sua.

