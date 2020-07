Giorgia Rossi , botta e risposta tra lei e la Leotta , shorts da capogiro – FOTO

Giorgia Rossi, la giornalista sportiva romana fa impazzire tutti i suoi fan su Instagram. La ritroviamo in una mise casual in questa domenica di luglio

Gli appassionati di calcio nostrani sono sicuramente super fortunati. Possono godere delle competenze di giornaliste preparate, intelligenti, simpatiche, sempre sul pezzo ma anche bellissime ed eleganti.

Diletta Leotta è ormai una certezza, ma da tempo si è fatta largo un’altra prefessionista che ha tutte le carte in regola per fare breccia nel cuore degli sportivi italiani. Stiamo parlando di Giorgia Rossi. Nata a Roma, classe 1987, il suo destino è segnato fin da piccola.

La passione per il calcio, infatti, non è stata un’esigenza lavorativa o un mero interesse sbocciato in età adulta. No, è una storia d’amore che dura da anni, sbocciata quando lei, ancora bambina, portata allo stadio dalla famiglia, ha sentito che quel mondo le sarebbe appartenuto per sempre.

L’abbiamo apprezzata alla conduzione di Mondiali di Russia 2018 su Canale 5. Non abbiamo potuto godere della sua professionalità durante questa estate 2020 poiché i campionati Europei sono stati rimandati ma l’abbiamo ritrovata al timone di Pressing per la ripresa del campionato di Serie A.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Levante, lo scatto mozzafiato al mare. Un tuffo da urlo – FOTO

Giorgia Rossi incanta il web. Instagram in tilt per lei