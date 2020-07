Labrador anziano abbandonato al canile con un biglietto “parlante”

Un vecchio cane Labrador è stato abbandonato davanti ad un rifugio per animali con un biglietto al collo: “Non ho imparato ad essere bravo”

L’estate si sa è la stagione preferita per abbandonare gli animali, cani soprattutto. E nonostante chi lo fa rischia multe molto salate, i casi di negligenza verso gli amici a quattro zampe sono sempre in aumento. Una brutta storia di abbandono ci arriva dall’Inghilterra – più precisamente da Upchurch, nel Kent – ed è la storia di un vecchio Labrador abbandonato dal suo padrone con un brutto biglietto al collo davanti ad un rifugio per animali. Nel biglietto l’uomo, magari per placare i sensi di colpa, spiega i motivi di questo terribile gesto. Ma il biglietto ha fatto infuriare animalisti e non solo.

Il biglietto parla chiaro e dice che il Labrador è stato abbandonato “perché non ha imparato ad essere bravo”. I volontari del rifugio Jasmil Kennels situato proprio in paese lo hanno trovato appeso al collo del Labrador, a sua volta legato al cancello della struttura. “Per piacere, mi potete prendere? Il mio proprietario mi ha abbandonato dopo 10 anni perché non sono riuscito ad imparare a fare il bravo. E così mi ha riportato qui, proprio dove mi aveva adottato”.

I volontari della struttura sono anche riusciti a ritrovare l’uomo anche se, per fortuna, anche questa storia ha un lieto fine: alcuni parenti di questo signore hanno visto la notizia circolare sui social e si sono offerti di adottare il cane. Speriamo che ora il Labrador abbia trovato finalmente qualcuno che lo ami veramente.

