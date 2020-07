Maddie McCann, quello che stanno cercando mette i brividi. Tutte le ultime novità sulla questione che da tanti anni sta tenendo la gente con il fiato sospeso

Su Maddie McCann gli inquirenti non hanno più dubbi: dicono che sia morta e da un po’ di ore sono cominciate le ricerche ufficiali del suo corpo. Le ricerche stanno proseguendo in Portogallo, dove la bambina é misteriosamente scomparsa ben tredici anni fa.

LEGGI ANCHE –> Maddie, tragica svolta dalla Procura Tedesca: prove che sia morta

Maddie McCann, le nuove ricerche danno veramente i brividi

Gli inquirenti hanno deciso di indagare nel pozzo dell’Algarve, inizialmente non sembrava possibile questa ipotesi ma da quando hanno cominciato ad indagare sul pedofilo tedesco 43enne Christian Brueckner, si comincia seriamente a pensare che la bambina sia stata rapita nel residence mentre i suoi genitori erano a cena. Gli inquirenti sono sicuri di questa pista: nel pozzo non hanno ancora rilevato delle tracce ma hanno prove concrete che li portano a credere che il pedofilo abbia ucciso la bambina dopo averla rapita 13 anni fa.

LEGGI ANCHE –> Maddie, i genitori: “Non ci hanno mai detto che è morta”

Sul web, dopo tutto questo tempo, ci sono ancora messaggi di cordoglio e di solidarietà per la famiglia che non l’ha mai dimenticata. “Ero solo una ragazzina quando 13 anni fa appresi questa notizia al telegiornale e sembra solo ieri. Il tempo è volato e io penso ancora alla piccola Maddie. Che atroce tragedia per lei e per i suoi genitori, spero che lassù abbia trovato la pace che, purtroppo, non ha mai avuto qui su questa Terra”.

LEGGI ANCHE –> Maddie, la Procura tedesca ai genitori: “La piccola è morta, abbiamo prove concrete”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.