La favola di Cassandra con le lacrime agli occhi: tra la malattia e il sogno

Emozioni infinite a Napoli: giovane ragazza incanta tutti con una voce soave, che “spezza” la malattia e l’avvicina al sogno della sua vita

Un pieno di emozioni e commozioni per una giovane ragazza, Cassandra, 21enne, originaria di Frattamaggiore, provincia di Napoli.

Il destino ha riservato a Cassandra una brutta sorpresa pur essendo molto giovane, mentre lei ha già imparato ad alleviare le coscienze grazie al sogno più importante della sua vita. La 21enne napoletana ha fatto commuovere tutti, cantando un brano di Alicia Keys.

Si tratta di un filmato dove un’inarrestabile Cassandra viene immortalata ad alimentare le speranze del suo sogno: il canto. L’irresistibile voglia di evolvere le sue capacità sta ancora spingendo Cassandra a duellare con quella malattia diagnosticata, che l’aveva costretta a riporre qualsiasi speranza.

Un giorno di Gennaio, la giovane ragazza aveva avvertito un fastidio alla ghiandola linfatica, fino a quando quest’ultima ha raggiunto volumi sconfinati. La diagnosi dal medico specialista è stata la conferma di un attacco di leucemia.

Tra il pianto e la disperazione di genitori e parenti, Cassandra è destinata a vivere sotto il controllo di medici e con i cicli di chemioterapia. Ma la tenacia, la positività e la caparbietà della giovane 21enne di Frattamaggiore non avevano mai fatto tramontare quel sogno di mostrare al pubblico le sue magnifiche capacità sul grande schermo: il provino ad Amici di Maria De Filippi.

LEGGI ANCHE -> Covid, Li Meng Yan a Fox News: “La Cina ha insabbiato le ricerche”

Cassandra e le speranze mai sopite di coltivare il grande sogno: “Se tutto va bene…”

Qualche mese fa Cassandra aveva fatto la candidatura per il programma più seguito dal pubblico giovanile, ma era ritornata nel limbo della disperazione e dello sconforto, quando ha saputo che a causa della malattia non avrebbe potuto muoversi dal letto.

“Per fortuna non mi sento solo in questo momento. Ho il pieno sostegno di mio fratello, il mio ragazzo e i genitori. In più sono una donna forte e riesco a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno”. Così recita il monito di Cassandra, che in questo nuovo periodo di “quarantena” frozata ha ripreso a cantare sul letto dell’ospedale.

Commovente il video, in cui Cassandra canta un brano musicale, ripresa dall’equipe infermieristica. Grazie a questa iniziativa e constatate le ragione d’assenteismo al provino di Amici, il cast del programma decide di concederle la possibilità di fare il provino, collegata da casa con Skype.

Potrebbe interessarti anche —> La legalizzazione della cannabis per agevolare la ripresa post pandemia

Un video virale che fa ben sperare Cassandra, con un sogno separato da quella incredibile malattia. Ora la 21enne dovrà essere sottoposta ad ulteriori controlli sanitari. “Se tutto va per il verso giusto, sarà il mio punto di partenza”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter