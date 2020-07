La mappa regione per regione dell’epidemia: dati al 12 luglio

Il Ministero della Salute ha aggiornato nel pomeriggio la mappa regione per regione relativa all’epidemia da Covid-19 nel nostro Paese.

Anche oggi, ad oltre quattro mesi dal primo caso di contagio in Italia, il Ministero della Salute, attraverso la tabella sanitaria diramata sul proprio sito, ha aggiornato lo stato dell’epidemia da coronavirus. Stando ai nuovi dati non si arresta la crescita dei casi di positività, anche se gli incrementi quotidiani negli ultimi due mesi sono ben lontani da quelli registratisi tra marzo ed aprile. Continua la decrescita dei positivi attuali, mentre da ieri si è registrato un ricovero in più in terapia intensiva, dato da settimane sotto le 100 unità. Purtroppo si registrano ancora decessi nel nostro Paese: 9 nelle ultime 24 ore con il bilancio complessivo giunto a poco meno di 35mila morti.

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: bilancio al 12 luglio, 234 nuovi casi

Intorno alle 17 di oggi, domenica 12 luglio, il Ministero della Salute ha fornito i nuovi dati relativi all’epidemia da coronavirus nel nostro Paese. I numeri della tabella sanitaria aggiornata evidenziano ancora il trend positivo registratosi negli ultimi due mesi. I casi di contagio complessivi con un incremento di 234 unità salgono a 243.061 dall’inizio dell’emergenza. Decrescono ancora, invece, i soggetti attualmente positivi (-124) che risultano essere 13.179, mentre con un ricovero in più di ieri i pazienti in terapia intensiva salgono a 68.

Le persone guarite, secondo la tabella sanitaria, sono salite a 194.928 con un incremento da ieri di 349 soggetti. Infine, continua ad aggravarsi il bilancio dei decessi che è giunto a 34.954 morti, 9 dei quali registrati nelle sole ultime 24 ore.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito del Ministero della Salute, aggiornata ad oggi, domenica 12 luglio.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 95.049 – 16.748 – 70.297;

– Piemonte – 31.498 – 4.111 – 26.329;

– Emilia Romagna – 28.940 – 4.269 – 23.491;

– Veneto – 19.395 – 2.039 – 16.948;

– Toscana – 10.322 – 1.122 – 8.8695;

– Liguria – 10.031 – 1.559 – 8.233;

– Lazio – 8.314 – 844 – 6.557;

– Marche – 6.804 – 987 – 5.650;

– Trento – 4.881 – 405 – 4.450;

– Campania – 4.772 – 432 – 4.094;

– Puglia – 4.541 – 546 – 3.924;

– Friuli Venezia Giulia – 3.335 – 345 – 2.911;

– Abruzzo – 3.328 – 465 – 2.713;

– Sicilia – 3.099 – 283 – 2.693;

– Bolzano 2.666 – 292 – 2.286;

– Umbria – 1.450 – 80 – 1.361;

– Sardegna – 1.372 – 134 – 1.229;

– Calabria – 1.216 – 97 – 1.062;

– Valle d’Aosta – 1.196 – 146 – 1.047;

– Molise – 446 – 23 – 410;

– Basilicata – 406 – 27 –374.

I 9 decessi segnalati nelle ultime 24 ore, confrontando la mappa odierna con quella di ieri, si sono registrati in due regioni: Lombardia (8) e Abruzzo (1). Nessun nuovo caso di contagio, invece, a Trento ed in sette regioni.

Il Ministero, nelle note, ha precisato che la Regione Calabria ha segnalato che: “Dallo screening condotto su 70 migranti sbarcati ieri a Roccella Ionica, sono stati intercettati 26 soggetti positivi dal laboratorio dell’ASP di Reggio Calabria; in strutture dedicate, appositamente individuate dalla Prefettura“

