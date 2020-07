Mercedesz Henger, una doccia diventa uno spettacolo pieno d’eros – FOTO

Mercedesz Henger è in vacanza al mare ed è più provocante che mai nella sua ultima foto scattata in Calabria

Un po’ di malizia ma anche un po’ di astuzia da marketing dei social. Tutto quello che serve per far funzionare una foto e falla schizzare in alto. Lo sa bene Mercedesz Henger, la figlia di Eva, la famosa ex diva del porno, che ha pubblicato una foto alquanto provocante su Instagram.

Una doccia che fa palpitare i cuori dei suoi fan ed occhi tutti puntati su di lei e sul suo fisico da vera dea. Una doccia bollente che diventa per il web uno spettacolo pieno di eros. Bikini leopardato e acqua che le scende sulle sue forme sinuose. Lei chiude gli occhi mentre si passa le mani nei capelli e lancia un invito a tutto i suoi followers.

“Scrivete la sensazione che vi trasmette questa foto … a me freschezza 😌🌊🤎” scrive la giovane. E il web impazza con i like ed i commenti sotto la foto. Tra frasi di apprezzamento e parole ironiche. La bella giovane si trova in Calabria anche se non dice dove e c’è chi apprezza anche questo: “Calabria terra fantastica 😀🤷‍♂️👉la mia Terra 👌”.

Ma non c’è solo questo scatto che ha infiammato il web.

