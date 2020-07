Michela Quattrociocche sensuale e in costume, che incanto – FOTO

Una sexy e ammaliante Michela Quattrociocche illumina il weekend con un panorama mozzafiato: la foto in costume è uno schianto

Weekend di sole e relax per Michela Quattrociocche, l’attrice romana, ex fidanzata del calciatore professionista Alberto Aquilani.

Stupore e meraviglia infinita per i 480mila followers di Instagram della giovane attrice, ammaliati da uno stile sempre composto ma che colpisce dritti al cuore. Michela qualche mese fa aveva fatto sapere di essere al “settimo cielo” dopo la separazione con il calciatore della Roma.

Questa sua felicità coincide con un presunto nuovo toyboy, motivo della precedente rottura. Per cavalcare l’emozione del momento, l’attrice 31enne sta trascorrendo un weekend di puro relax con uno scatto in cui viene bagnata dai raggi del sole. Lei splende, sensuale e in costume, sdraiata con dècollète di tutto rispetto in primo piano e capelli neri sciolti e bagnati all’indietro: sollievo d’incanto per gli appassionati della dolce Michela.

Michela Quattrociocche, una vita semplice e ordinata

La ragazza di “Scusa ma ti chiamo amore” è cresciuta, è mamma di due bellissime bambine e ha da pochi mesi terminato la sua storia d’amore con Aquilani. La 31enne romana appare sui social molto spesso pensierosa. Ma da quanto si apprende e fa sapere la stessa Michela, tra lei e il suo ex marito non ci sono problemi. Il loro addio è stato dato di comune accordo in un messaggio in cui la Quattrociocche e Aquilani hanno ribadito la stima reciproca e la voglia di continuare a vivere sereni, la famiglia prima di tutto.

Tutte le foto di Michela sono sempre semplici e mai volgari, nulla è ostentato ma tutto è lasciato trasparire, l’insieme è impeccabile, dallo smalto laccato di rosso, ai capelli che le disegnano il viso leggermente inclinato sul fianco.

Assomiglia incredibilmente ad Angelina Jolie, le labbra carnose e il sorriso penetrante di chi ha tanto da raccontare ma forse ha poca voglia di rivelare.

