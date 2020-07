Michelle Hunziker spalle scoperte e girata di schiena, fan in visibilio: “Ciao diciottenne…” – FOTO

Michelle Hunzicher è una donna sempre sorridente e bellissima. La sua forza è disarmante e riesce a trasmettere a chi la ama tanta serenità e voglia di vedere le cose con lo spirito positivo. Anche lei ama i social e farsi fotografare e i suoi post raccolgono sempre molti consensi

Visualizza questo post su Instagram Un bacio…❤️#sunset #vacanzeitaliane Pic by: @pierpapo_ferreri Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram) in data: 12 Lug 2020 alle ore 12:43 PDT

La bella presentatrice elvetica Michelle Hunziker ama sempre mostrarsi su Instagram, sia prima di allenarsi in palestra con il suo staff e sia per far vedere i risultati importanti dopo il suo movimento. Oggi ha mostrato un vestitino a fiori che fa sognare. Una serie di scatti dove si può notare sia il lato A che il lato B. U follower le scrive estasiato: “Ciao diciottenne”.

Michelle Hunziker la foto bollente postata su Instagram