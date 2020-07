Sonia Bruganelli, lady Bonolis esplosiva in costume, il VIDEO

Sonia Bruganelli è in vacanza e si trova in piscina. Il suo messaggio ai fan è chiaro e il suo fisico è davvero invidiabile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi) in data: 12 Lug 2020 alle ore 5:05 PDT

Capelli tirati indietro, occhiali da sole scuri, una carnagione già abbronzatissima e un bikini da favola. Il video dalla piscina è esplosivo per Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis è in vacanza e mentre si rilassa in piscina parla al suo pubblico social. Commenta la situazione meteo ed esulta finalmente per l’uscita del sole. Le sue forme, niente male, sono ben in vista e il lato A esplode.

Lady Bonolis sta diventando sempre più popolare su Instagram. È qui che conta 559mila followers che la seguono assiduamente nelle sue condivisioni. Si definisce molo madre, nella descrizione social, a volte moglie, e poi ancora figlia, sorella, “altalenante amica” e un po’ imprenditrice.

La bionda moglie di uno dei presentatori Mediaset per lungo tempo è rimasta lontana dai riflettori ma da quando ha iniziato a dire la sua e a farsi conoscere è un fiume in piena. Molti la sorreggono, altri la criticano.

Lei è un’imprenditrice a tutti gli effetti, ha lanciato e ideato una linea di abbigliamento per bambini e fondato un’agenzia di casting per la tv, il cinema e il teatro. Ma per questo e non solo è il bersaglio preferito degli haters che solo qualche giorno fa sono tornati all’attacco.

