Due turisti hanno perso la vita in un hotel di Marbella, in Spagna, dopo che uno di essi è precipitato sull’altro cadendo dal settimo piano di un balcone.

Dramma in Spagna, dove due uomini sono morti in un albergo nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 luglio. È accaduto a Marbella, località balneare molto frequentata della Costa del Sol, in Andalusia. Secondo una prima ricostruzione, una delle due vittime è precipitata da un balcone al settimo piano della struttura ricettiva piombando su un uomo che stava prendendo il sole nella terrazza sottostante. Sul posto è immediatamente arrivato il personale medico spagnolo che non ha potuto far altro che constatare il decesso dei due turisti, avvenuto sul colpo. Su quanto accaduto sta indagando la polizia che ha effettuato i primi rilievi subito dopo la tragedia.

Leggi anche —> Treviso, muore nel sonno a soli 24 anni. Sconosciuta la causa

Spagna, turista precipita dal settimo piano di un hotel su un altro uomo: morti entrambi sul colpo

Due turisti hanno perso la vita in un drammatico episodio consumatosi nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 luglio al Melia Don Pepe Hotel di Marbella, in Spagna. Stando ad una prima ricostruzione riportata dalla stampa iberica e dalla redazione di Fanpage, un turista 50enne britannico sarebbe precipitato dal balcone sito al settimo piano della struttura ricettiva di lusso piombando su un altro turista spagnolo che stava prendendo il sole in una terrazza sottostante. Immeditatamente presso l’albergo sono arrivati i soccorsi che hanno constatato il decesso delle due vittime, sopraggiunto sul colpo dopo il terribile impatto.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia spagnola che hanno provveduto ai primi accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al vaglio degli inquirenti vi sono anche le cause che hanno provocato la caduta del 50enne britannico precipitato dal settimo piano.

Leggi anche —> Tragico incidente sulla A15, muoiono due giovani turisti tedeschi

Leggi anche —> Trasportano 50 kg di droga in una valigia a bordo di un taxi. Arrestati a Torino

Non è chiaro se si sia trattato di un drammatico incidente o di un gesto volontario da parte del turista 50enne che ha poi coinvolto la seconda vittima.