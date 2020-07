Donald Trump ha per la prima volta indossato in pubblico la mascherina: è accaduto in Maryland a Bethsda presso l’ospedale militare Walter Reed.

Gli Stati Uniti continuano a registrare quotidianamente numeri altissimi di contagi; solo nella giornata di ieri sarebbero stati 66.528 i soggetti risultati positivi al Sars-Cov2. Salito, dunque, a 3.242.073 il bilancio dall’inizio dell’emergenza ad oggi. Stesso discorso per i decessi: con ieri il totale è giunto a 134.729 vittime.

Nel frattempo Donald Trump non rinuncia ai suoi impegni; l’ultimo è stato la visita all’ospedale militare Walter Reed poco distante dalla Casa Bianca, in Maryland. Lì il Tycoon sarebbe stato ripreso in diretta mentre indossava la mascherina per la prima volta in pubblico.

USA, Donald Trump: mascherina in pubblico per la prima volta

Il frangente da un punto di vista sanitario negli Stati Uniti è altamente drammatico. Non solo, è ulteriormente aggravato anche dal comparto politico. Precisamente, a dire dei media locali, da quelle che sono le scelte – anche comunicative- del Presidente Donald Trump. Senza considerare il caso Floyd e parlando dell’epidemia il Tycoon si sarebbe più volto espresso contro il parere della comunità scientifica. Eclatante la rottura con il suo consigliere Anthony Fauci.

Già perché Trump, sia per la decisione di rescindere i rapporti con l’Oms che per alcune dichiarazioni ritenute fuori luogo, avrebbe attirato su di sé le critiche dell’intero Pianeta. Intanto nelle scorse ore il titolare della Casa Bianca si è recato in visita all’ospedale Walter Reed, in Maryland, presentandosi per la prima volta in pubblico indossando la mascherina.

Un gesto che non poteva passare inosservato agli occhi dei suoi cittadini, ma anche a quelli dei media globali. Per precisare, come riferiscono le emittenti a Stelle e Strisce e la redazione di Tgcom24, non era tecnicamente la prima volta che il Tycoon si presentava con una mascherina, era già accaduto. Si era, infatti, recato in una fabbrica e l’aveva indossata. Ma quello non era un evento trasmesso in diretta televisiva.

Donald Trump, interrogato sul punto, avrebbe dichiarato che utilizzare il dispositivo di sicurezza sarebbe una gran cosa quando ci si reca in ospedale, si parla con numerosi militari e anche quando si esce dalla sala operatoria.

Il Tycoon ha voluto precisare di non essere mai stato contrario all’utilizzo delle mascherine: si tratterebbe solo di una questione di valutare contesto e momento.

Eppure ancora risuonano le parole di Trump il quale disse, in occasione della divulgazione del piano di prevenzione del CDC, che lui non avrebbe mai indossato la mascherina. O ancora, quando sbeffeggiò il suo rivale politico Joe Biden per averla tenuta in occasioni pubbliche. Ad avviso del Presidente quello era stato un segno di grande irrisolutezza.

