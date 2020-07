Vergogna a Milano, Darsena: venditore di rose gettato in acqua

Risale a questa notte la notizia di un’aggressione nella zona Darsena di Milano: vittima un venditore di rose. I due ragazzi si sono dati alla fuga.

Milano, poco dopo le due di notte di oggi, domenica 12 luglio: la zona della Darsena è sotto shock dopo l’aggressione che ha visto protagonisti un venditore di rose e due ragazzi non meglio identificati. Secondo le ricostruzioni dei presenti, il 55enne di origini bengalesi sarebbe stato aggredito dai due ragazzi senza alcun motivo. Insultato e spintonato, l’uomo avrebbe cercato di allontanarsi, ma sarebbe stato inseguito e gettato con forza nel fiume. I due ventenni, autori del vergognoso gesto, si sarebbero poi dati alla fuga senza lasciare traccia, lasciando l’uomo immerso nelle torbide acque della Darsena.

Aggressione a Milano, Darsena: il tempestivo intervento dei passanti

Fortunatamente la zona dell’aggressione era ancora ampiamente popolata dai giovani, protagonisti di una consueta serata di movida milanese. L’uomo caduto in acqua è stato notato da alcuni passanti, che hanno immediatamente chiamato il 112 ed allertato le autorità competenti. Dopo essere stato recuperato ed aver ricevuto le prime cure dal 118, il 55enne ha però rifiutato il trasporto in ospedale, sostenendo di non aver riportato lesioni gravi. Sul luogo è intervenuta anche la Polizia, che ha tempestivamente aperto le indagini per rintracciare i due giovani, dileguatisi nel caos della movida cittadina. Per ora rimane sconosciuta la loro identità, ma è fortemente apprezzata la collaborazione di chiunque si trovasse sul luogo al momento della brutale aggressione.

