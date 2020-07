Wanda Nara, un post del sabato notte per celebrare il suo colore preferito. Però in questa ennesima foto postata sul suo profilo Instagram, in una volta sola ha messo in mostra sia il suo favoloso fondoschiena che il suo seno prorompente

Visualizza questo post su Instagram Mi color favorito Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 11 Lug 2020 alle ore 3:12 PDT

Wanda Nara, sempre bellissima in questo sabato di luglio ha reso l’atmosfera ancora più bollente postando una foto dove mette in mostra il suo favoloso lato B e il suo seno prorompente. Una dea la moglie di Mauro Icardi, attaccante del Paris Saint Germain che prima di sbarcare in Francia è stato capitano per parecchie stagioni dell’Inter. Lo scatto che ha postato Wanda dice: Mi color favorito, che a questo punto pensiamo sia il rosa o forse il nero? Chi lo sa…

WANDA NARA LE FOTE CHE HANNO INFUOCATO I FAN