Adriana Volpe attaccata dai fan: “È tutta finzione, è sempre sola sui social”

La conduttrice Adriana Volpe si è mostrata in un video su Instagram in tutto il suo splendore con addosso un costume viola intero con dei disegni bianchi all’altezza del seno

Adriana Volpe ha trascorso una giornata in un parco divertimenti acquatico, precisamente il Caneva Aquapark, a Lazise sul Lago di Garda, in provincia di Verona. La conduttrice di ‘Ogni Mattina’ ha condiviso ieri infatti un video su Instagram in cui è in piedi in una piscina all’interno del Caneva Park e sfoggia il suo fisico perfetto mentre si diverte simulando un balletto. Indossa un costume intero viola che mostra il suo fisico perfetto.

Il video di Adriana Volpe con i commenti degli haters

Visualizza questo post su Instagram Quando sei #wild nell’anima 😘#noonelikeyou #libertà #egioiasia @caneva_officialpage Un post condiviso da Adriana Volpe (@adrianavolpereal) in data: 11 Lug 2020 alle ore 5:45 PDT

Adriana Volpe ha ricevuto tanti commenti, ben 743 per 171.199 visualizzazioni nel momento in cui scriviamo: complimenti per lo più ma anche manifestazioni di disprezzo e odio dei soliti haters: “È tutta una finzione, si vede lontano un miglio che non è serena”, scrive una persona e un altro utente aggiunge: “Parlava sempre di famiglia ma si mostra sempre sola sui social. Chi le ha creduto ha smesso di crederle”. Adriana Volpe subito ha risposto ai commenti degli “odiatori” e con qualche parola ha messo tutti a tacere: “Fattene una ragione, io sto bene, sono felice e ti consiglio di sorridere alla vita. Essere astioso con il mondo non porta a niente. E gioia sia anche per te”.

La Volpe ha così zittito tutti con eleganza e signorilità.