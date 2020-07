Antonella Mosetti, la serie di scatti in costume fa impazzire il web – FOTO

Antonella Mosetti è in forma smagliante: le sue foto condivise in rete collezionano sempre tanti commenti e numerosi cuoricini.

Antonella Mosetti è una modella e influencer molto seguita dal popolo italiano. La 42enne ha iniziato la sua carriera facendo coppia con Ilaria Galassi al noto programma ‘Non è la Rai’. Nella sua carriera la romana ha preso parte anche ad alcune pellicole di successo come ‘Un vampiro a Miami’, ‘C’era un cinese in coma’ e ‘Prigionieri di un incubo’. Antonella ha un grosso seguito sui social: il suo account vanta ben 623mila follower. Ogni giorno la Mosetti delizia i suoi fan mostrando le sue curve da capogiro. La showgirl sta trascorrendo le sue vacanze in Italia: inutile dire che le sue foto in costume fanno letteralmente impazzire il web. Poco fa Antonella ha condiviso una serie di scatti da infarto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Naike Rivelli nuda e in mezzo alla strada ferma una jeep – FOTO