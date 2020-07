Aurora Ramazzotti a Portofino è da impazzire, lato A in evidenza, unica – FOTO

Boom di visualizzazioni per Aurora Ramazzotti, figlia del poetico e famoso cantante Eros in un tripudio di bellezza assoluta

Promossa a pieni voti Aurora Ramazzotti, figlia del più noto e famoso cantante lirico Eros. La 23enne di Sorengo è cresciuta con con la stoffa promettente, da star del web.

Dalla relazione tra il cantante e la comica Michelle Hunziker è nata una divinità che acquista sempre più appeal mediatico con il passare dei giorni. Le pose frizzanti sono una sentenza per i quasi 2 milioni di followers del profilo personale Instagram di Aurora.

La nobile ragazza dal cuore caldo ha ottenuto i giusti insegnamenti per avere successo nella vita, sia da un punto di vista fisico che professionale. Il merito è senz’altro dei suoi genitori, che nonostante le difficoltà riscontrate non hanno mai fatto mancare nulla ad Aurora. Addirittura papà Eros, per sottolineare l’importanza della sua primogenita le ha dedicato una canzone strappalacrime, ancora oggi ascoltata dagli amanti della musica con una particolare emozione, che evoca i momenti più toccanti della vita di ognuno di noi.

Aurora Ramazzotti, in formato “vacanze” fa impazzire ancora una volta i suoi fan

Una ricchezza rara è apparsa sul web dopo anni di emozioni sulla sua tenera immagine di bambina. Parliamo di Aurora Ramazzotti, cresciuta tra le approvazioni del suo pubblico di Instagram.

La 23enne di Sorengo ha già impressionato tutti con scatti meravigliosi che ritraggono la perfezione nel suo corpo e nel contorno che la circonda. Nell’ultima uscita social, Aurora viene immortalata dalla sua dolce metà a contatto con il mare, piscina cristallina di Portofino.

Da un fantastico gioco di colori tra le splendide vedute che offre il panorama del nostro Paese, fino al primo piano di Aurora Ramazzotti, inquadrata in tutto il suo splendore.

Costume zebrato e forme mature e prorompenti in vista per una ragazza della sua età completano un fisico di rara bellezza tra lo stupore del suo amato pubblico.

