Il Gup di Reggio Calabria ha condannato a 18 anni di reclusione Ciro Russo, l’uomo che aveva provato ad uccidere la moglie dandole fuoco.

Ciro Russo, l’uomo accusato di aver tentato di uccidere la moglie, Maria Antonietta Rositani, dandole fuoco nel marzo dello scorso anno, è stato condannato a 18 anni di reclusione. La sentenza, come riporta Il Fatto Quotidiano, è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Reggio Calabria che ha parzialmente accolto la richiesta della Procura calabrese che aveva chiesto 20 anni di carcere. L’imputato è stato riconosciuto colpevole del tentato omicidio della ex moglie, ma non dell’uccisione con crudeltà del cagnolino che si trovava all’interno dell’auto data alle fiamme davanti ad una scuola del capoluogo di provincia calabrese.

Ad oggi, a distanza di oltre 16 mesi dall’episodio, la vittima del tentato omicidio è ancora costretta alle cure mediche per le ferite riportate e per diverso tempo ha lottato tra la vita e la morte. La figlia della coppia, Annie, ha commentato la sentenza da parte del giudice affermando: “Ha voluto tutto lui sin dall’inizio. Mia madre – riporta Il Fatto Quotidiano–adesso si trova è in sala operatoria e la informerò della sentenza appena uscirà. Lui ha rovinato la mia famiglia e ha rovinato mia madre, non solo fisicamente. Ci ha lasciato una crepa nel cuore con la quale dovremmo convivere per sempre“.

