Belen Rodriguez “Monella” in bicicletta fa sognare i fan, incantevole – Foto

Belen Rodriguez sensuale in vacanza, sembra uscita da una cartolina da film anni Sessanta. Vestito a fiori e capelli al vento

Belen Rodriguez non smette di far sognare i suoi fan che come sempre la seguono assiduamente suoi social e in particolar modo su Instagram. Nelle ultime settimane followers e curiosi non si staccano dal suo profilo in cerca di qualche particolare o indizio che possa far capire se il suo cuore è davvero di nuovo occupato oppure c’è ancora la tristezza per la nuova separazione da suo marito Stefano De Martino.

Lei nei week-end ne approfitta per concedersi dei momenti di relax e di svago, con suo figlio Santiago che non lascia mai ed i suoi amici, in particolare Mattia Ferrari che negli ultimi tempi è spessissimo in compagnia della showgirl.

Tra i boschi, in una calda e soleggiata domenica mattina, Belen e gli altri si concedono una passeggiata in bicicletta. Lei è incantevole con il suo vestitino bianco e a fiori, i capelli sciolti, sandali bassi e borsa a tracolla. Nelle sue Instagram Stories sembra uscita da un film degli anni Sessanta. Una dea che con disinvoltura e grazia si aggira tra la campagna. Un vero incanto con i suoi capelli che svolazzano al vento e le sue gambe vedo non vedo tra lo spacco del vestito.

Anche con poco Belen, un po’ “monella” in bicicletta incanta il web. E il gossip impazza.

